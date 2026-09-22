Mailand - Das SIX kotierte, italienische Biopharmaunternehmen Newron hat die Entwicklung seines Hoffnungsträgers Evenamide im ersten Semester weiter vorangetrieben. Dadurch stiegen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung und sorgten für höhere Verluste. Die Einnahmen in den ersten sechs Monaten lagen laut einer Mitteilung vom Dienstag bei 3,2 Millionen Euro, verglichen mit 11,9 Millionen in der Vorjahresperiode. Im Vorjahr war der Umsatz vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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