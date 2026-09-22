Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) stellt einen kostenlosen Musterpachtvertrag für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zur Verfügung. Er richtet sich sowohl an Grundstückseigentümer als auch an Projektierer und Betreiber und soll als Grundlage für die vertragliche Gestaltung der Flächennutzung dienen. Erarbeitet wurde das Vertragsmuster von der KEA-BW gemeinsam mit dem Städtetag Baden-Württemberg und dem Neckar-Energieverband (NEV) sowie der Kanzlei Menold Bezler. Der Vertrag enthält Regelungsvorschläge zum Vertragsgegenstand und zur Nutzung der Flächen, zu Genehmigungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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