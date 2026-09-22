Zürich - Die Schweiz hat im zweiten Quartal 2026 deutlich mehr Geld aus dem Ausland eingenommen als dorthin abgeflossen ist. Der Überschuss in der sogenannten Leistungsbilanz hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als verdoppelt. Hauptgrund war der Warenhandel. Von April bis Juni belief sich der Überschuss auf 23,7 Milliarden Franken, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Dienstag mitteilte. Im zweiten Quartal 2025 waren es lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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