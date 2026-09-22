Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Damit kann der Leitindex den guten Vorgaben aus Übersee zunächst nicht folgen, hält aber den Grossteil der Vortagesgewinne. Etwas auf die Stimmung drücken die wieder anziehenden Ölpreise. Zu Wochenbeginn hatte sich die Stimmung an den Märkten noch deutlich aufgehellt. Vor allem Technologie- und Halbleiterwerte profitieren wieder von wachsender Zuversicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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