Wackers CMD markiert einen klaren Wandel von wachstumsorientierter Kapazität hin zu einer strafferen Kapitalallokation, höheren Renditen und einer besseren Nutzung der bestehenden Vermögensbasis. PACE bleibt der Haupthebel für die Erträge, während geringere Investitionsausgaben, verbesserte Auslastung und ein selektiveres Portfolio-Framework eine stärkere mittelfristige Margenprognose unterstützen. Polysilizium entwickelt sich zunehmend zu einer geschichtengeführten Halbleiterbranche, wobei die US-Solarindustrie weiterhin eher kurzfristig eine Belastung darstellen dürfte. Das kurzfristige Trading bleibt weitgehend unverändert, mit einem EBITDA der Gruppe für Q3, das voraussichtlich im Großen und Ganzen mit Q2 übereinstimmt. Dennoch stärkt das CMD unser Vertrauen in die mittelfristige Margenentwicklung, was zu höheren EBITDA-Margenannahmen ab 2028 führt. Wichtig ist, dass unsere Schätzungen weiterhin unter dem strukturellen Margenziel von 15% des Managements liegen, was Spielraum für mögliche Ausführungsschwächen lässt. Dennoch sehen wir ausreichenden Wert, um unser Kursziel auf 105,00 EUR von 95,00 EUR anzuheben und WACKER von HALTEN auf KAUFEN hochzustufen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/wacker-chemie-ag
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