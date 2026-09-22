Berlin - Juso-Chef Philipp Türmer wirft den SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil fehlende Antworten in der Krise der Partei vor. Er sage nicht, dass die beiden die Probleme seien, aber im Moment seien sie auch nicht Teil der Lösung, sagte Türmer den Sendern RTL und ntv. "Man muss ja feststellen, dass sie in den letzten anderthalb Jahren noch nicht die Antworten gefunden haben, um dieser Partei Orientierung und wieder eine Strategie zu geben."



Mit Blick auf Klingbeil sagte Türmer, dieser sei jetzt schon seit fünf Jahren Parteivorsitzender, ohne in dieser Zeit wieder den Wiederaufstieg dieser Partei zu organisieren. Die Partei habe keine Zeit mehr zu verlieren, so der Juso-Chef. Die Sozialdemokratie sei in einer Krise und man brauche jetzt dringend die Antworten. Und da sei natürlich auch die Spitze gefragt, voranzugehen. Das fehle ihm an der einen oder anderen Stelle noch.



Auf die Frage, ob Manuela Schwesig die Lösung wäre, wollte sich Türmer nicht festlegen. Er würde es wirklich ungern allein auf Personalfragen verkürzen. Aber selbstverständlich spielten auch Personalfragen eine Rolle. Nötig sei ein Gesamtpaket. Man müsse beantworten, was die Mission der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert sei. Die Jusos brächten eigene Vorschläge ein, so Türmer. "Aber dann muss das auch irgendwie aufgegriffen werden in der Partei."





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