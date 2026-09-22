Unterföhring (ots) -Prater, Albertina, Hotel Sacher, Staatsoper - in Wien verdient sich Schäferhund Rex neue Wurstsemmeln: Seit einigen Tagen wird für die zweite Staffel "Kommissar Rex" an den schönsten Plätzen der Stadt gedreht. Der Schnüffelexperte ermittelt zusammen mit Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) in sechs neuen Mordfällen.Das Team von "Kommissar Rex":In der Wiener Mordkommission gehört Rex neben Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) und Pathologe Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer) zum festen Team von Chefin Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin). In der zweiten Staffel kümmert sich außerdem die neue Pressekollegin Paula Grobecker (Hilde Dalik, "Der Bergdoktor", "Vorstadtweiber") um die perfekte Außenwirkung.Privat gründet Max mit Tochter Anna (Sophie Borchhardt) und Rex eine neue WG in einem idyllischen Haus direkt an der Donau. Hier kann er endlich die Trennung von Ex-Frau Sarah hinter sich lassen - und vielleicht wieder sein Herz öffnen: Zumindest scheint es ihm die neue Kollegin Paula angetan zu haben.Die Ausstrahlung der sechs neuen Primetime-Filme ist für 2027 in SAT.1 und auf Joyn geplant. Rex wird, wie in der ersten Staffel, von der Filmtierranch trainiert und betreut. Regie führen in den neuen Folgen Mike Marzuk und Ismail Sahin (je drei Folgen).Kommissar Rex ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit Seven.One und ORF im Weltvertrieb der Beta Film, gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und Land Niederösterreich sowie unterstützt durch ABA - FILM in AUSTRIA.Pressekontakt:Sandra MohrCommunications & PREmail: sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersemail: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6356623