Zürich - Zürich ist die Stadt mit dem weltweit höchsten Risiko einer Immobilienblase. Das geht aus dem am Dienstag von der UBS veröffentlichten Global Real Estate Bubble Index 2026 hervor, der 23 internationalen Metropolen vergleicht. Damit hat sich die Limmatstadt vom dritten Platz im Vorjahr nun auf den Spitzenplatz und damit vor Tokio und Miami geschoben. Dahinter folgen Dubai und Seoul. Dann folgt mit Genf schon die zweite Schweizer Stadt. Tiefe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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