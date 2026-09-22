Große Photovoltaikanlagen entwickeln sich zunehmend zu einem aktiven Bestandteil des Energiesystems. Neben hoher Energieausbeute gewinnen deshalb Wirtschaftlichkeit, Anlagenverfügbarkeit und die Fähigkeit zur Netzintegration an Bedeutung. Mit der Huawei FusionSolar9.0 Smart PV Solution verfolgt Huawei einen ganzheitlichen Ansatz für die nächste Generation von Utility-Scale-PV. Mehr Leistung, höhere LeistungsdichteIm Mittelpunkt steht der neue Smart String Wechselrichter SUN2000-506KTL-H1. Mit einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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