Bisher basierte die Wärmeversorgung des Nahwärmenetzes im rheinland-pfälzischen Waldalgesheim hauptsächlich auf Holzhackschnitzeln. Nun sorgt die Solarwärme dafür, dass Holz eingespart wird, die die Emissionen sinken und die Abhängigkeit von fossilen Energien weiter sinkt. Die Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH (EDG) hat die Wärmeversorgung ihres Nahwärmenetzes in Waldalgesheim mit einer Solarthermie-Großanlage ausgestattet. Bereits seit dem Jahr 2003 setzt Waldalgesheim auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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