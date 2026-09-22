Neuer KI-Engpass | AMD: Eine Billion wert | Tencent: Neues KI-Modell | BASF: Interesse an Evonik?
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|Neuer KI-Engpass | AMD: Eine Billion wert | Tencent: Neues KI-Modell | BASF: Interesse an Evonik?
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|Meta zweistellig im Plus: Muse macht's möglich: Halbleiteraktien erleben Kursfeuerwerk
|© Foto: Andrej Sokolow - dpaEin erfolgreich gestarteter KI-Agent von Meta löst an der Börse einen Kaufrausch bei Chipwerten aus. AMD knackt erstmals die Billionen-Marke, Intel und Arm legen zweistellig...
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|09:08
|Aktien Asien: Weitere Gewinne - Aktien in Taiwan auf Rekordhoch
| SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag weiter zugelegt und damit die Vortagesgewinne ausgebaut. Starke Vorgaben aus den USA stützten. Dabei markierte...
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|Guten Morgen aus der Redaktion: AMD neuer Billionär - Meta bricht dynamisch aus - Evonik im Fokus von BASF?
|Guten Morgen. Die Wall Street startete stark in die Woche. Der Nasdaq gewann 2,3 % und schloss auf Rekordhoch. Der wichtigste Makrotreiber war der Rückgang beim Öl: Brent fiel zeitweise unter 100 Dollar...
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|09:02
|AMD knackt die Billion - dieser KI-Hebel bleibt übersehen
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|BASF vor Indien-Coup: Was läuft da mit Evonik?
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|BASF prüft MDI-Investition in Indien
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|Mo
|BASF has explored Evonik deal this year - Dealreporter
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|Evonik setzt Umbau fort - Rund 10.000 Beschäftigte weniger
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|Chemie-Konzern Evonik kündigt Abbau von 3200 Stellen an
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|10:25
|Evonik streicht Tausende Stellen
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|10:47
|HSI Closes Up 45pts as TENCENT Gains 5%, LENOVO GROUP Rises Nearly 3%, Z.AI Drops Over 6%
|10:47
|HSI Closes at 25,087, Up 45 pts; HSTI Closes at 4,438, Up 14 pts; TENCENT Up over 5%; STAR SHINE HLDG Hit New Highs; Market Turnover Rises
|08:50
|Überraschungserfolg für Meta, Alibaba präsentiert neuen AI-Chip und Tencent schließt zu ByteDance auf - BÖRSE TO GO
|Meta landet einen überraschenden Hit mit Muse. Die AI-Agenten App klettert auf Platz 1 im Apple App Store. Alibaba präsentiert auf seiner AI-Konferenz einen neuen, leistungsfähigen AI-Chip. Der AI-Beschleuniger...
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|08:24
|Tencent unveils AI image model to narrow gap with ByteDance, Alibaba; shares rise
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