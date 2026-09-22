Der Quantencomputing-Spezialist IonQ wächst derzeit mit einem Tempo, das selbst den KI-Giganten Nvidia in den Schatten stellt. Doch hinter dem spektakulären Umsatzwachstum stehen hohe Verluste, Verwässerung und eine ambitionierte Bewertung. Zwei Technologiewellen mit unterschiedlichen Ausgangspunkten Künstliche Intelligenz und Quantencomputing gelten zunehmend als komplementäre Technologiefelder. Während klassische KI vor allem immer mehr Rechenleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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