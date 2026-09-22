Die DocMorris-Aktie setzte zuletzt ihren Erholungskurs weiter fort. Am Dienstag notiert sie aktuell bei 11,40 SFR (Schweizer Franken). Damit summiert sich der Kursgewinn seit dem Tief im März bei rund 4,30 SFR auf etwa +160%. Hier stellt sich die Frage: Setzt sich die Kurserholung weiter fort? Bilanz wird weiter optimiert DocMorris arbeitet kontinuierlich an der Optimierung seiner Bilanz. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei der vorzeitige Rückkauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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