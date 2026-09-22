Bei Infineon kommt wieder etwas Leben in den Kurs. Nach dem starken Rebound am Montag legt die Aktie auch am Dienstag weiter zu und notiert bei rund 58,55 €. Vom Hoch aus dem Juni ist das Papier allerdings noch immer mehr als -33% entfernt. Im Chart zeichnet sich zumindest eine erste Stabilisierung ab. Nach dem Absturz kommen Käufer zurück Noch im Juni kostete die Infineon Aktie 88,83 € und erreichte damit den höchsten Stand seit vielen Jahren. Von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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