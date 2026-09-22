Die TUI-Aktie setzt am Dienstagmorgen mit einem Kursverlust von -2% ihren jüngsten Abwärtstrend fort und fällt auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten. Was drückt auf den Kurs des Touristikkonzerns und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Neue Ergebnisprognose Grund für den heutigen Kursrückgang ist ein Update der Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Während TUI bislang von einem bereinigten EBIT zwischen 1,1 und 1,4 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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