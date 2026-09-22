Atlas Energy Solutions könnte vor einer deutlichen Erholung stehen. Steigende Aktivitäten im US-Ölfeldgeschäft könnten die Preise für Proppantsand und damit die Margen des Unternehmens spürbar erhöhen, während das wachsende Stromgeschäft zusätzliche Wachstumsimpulse liefert. Proppant-Preise bieten erhebliches Aufwärtspotenzial Atlas Energy Solutions liefert das sandige Stützmittel Proppant zur Förderung von Öl und Erdgas aus Schieferformationen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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