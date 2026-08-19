The following instruments on XETRA do have their first trading 19.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.08.2026
Aktien
1 US6420451089 Atlas Energy Solutions Inc.
2 GB00BWPD4D87 AEP Plantations PLC
3 GB0009286963 VP PLC
4 SE0011724889 Adverty AB
5 CA13722B1058 CanAsia Energy Corp.
6 CA14416W1086 Carolina Rush Corp.
7 CA31657E2096 Fields of Gold Corp.
8 AU0000118473 Kingfisher Mining Ltd.
9 AU0000322448 Orpheus Uranium Ltd.
10 US86723E1047 SunCrete Inc.
11 US89790E1064 Trulieve Cannabis Corp.
Anleihen
1 XS3451580XXX Leasys S.p.A.
2 USU42804AXXX The Hertz Corp.
3 DE000A4EZXXX TRATON Finance Luxembourg S.A.
4 DE000A383XXX BSK 1818 AG
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000A46ZXXX Flughafenhotel Düsseldorf Management GmbH
7 IT0005729XXX Italien, Republik
8 CH1593191XXX National Grid PLC
9 CH1593191XXX National Grid PLC
10 XS3479233XXX Nordea Bank Abp
11 US912810UXXX United States of America
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.08.2026
Aktien
1 US6420451089 Atlas Energy Solutions Inc.
2 GB00BWPD4D87 AEP Plantations PLC
3 GB0009286963 VP PLC
4 SE0011724889 Adverty AB
5 CA13722B1058 CanAsia Energy Corp.
6 CA14416W1086 Carolina Rush Corp.
7 CA31657E2096 Fields of Gold Corp.
8 AU0000118473 Kingfisher Mining Ltd.
9 AU0000322448 Orpheus Uranium Ltd.
10 US86723E1047 SunCrete Inc.
11 US89790E1064 Trulieve Cannabis Corp.
Anleihen
1 XS3451580XXX Leasys S.p.A.
2 USU42804AXXX The Hertz Corp.
3 DE000A4EZXXX TRATON Finance Luxembourg S.A.
4 DE000A383XXX BSK 1818 AG
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000A46ZXXX Flughafenhotel Düsseldorf Management GmbH
7 IT0005729XXX Italien, Republik
8 CH1593191XXX National Grid PLC
9 CH1593191XXX National Grid PLC
10 XS3479233XXX Nordea Bank Abp
11 US912810UXXX United States of America
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
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