Eine Studie des Fraunhofer IEE im Auftrag des Bundesverbandes Solarwirtschaft zeigt erhebliche Reserven für die Einspeisung von Solarstrom in die bestehenden Stromnetze auf. Intelligent gesteuerte Batteriespeicher an Umspannwerken könnten rund 150 Gigawatt zusätzlicher Photovoltaik-Leistung erschließen. Deutschlands bestehende Stromnetze könnten deutlich mehr Solarenergie aufnehmen als bislang angenommen. Intelligent gesteuerte Batteriespeicher an Umspannwerken könnten allein an 1.313 ländlichen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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