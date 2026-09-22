Circus macht den nächsten Schritt bei seiner internationalen Expansion. Das deutsche KI-Robotik-Unternehmen hat den kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgenommen und erschließt damit erstmals einen Markt außerhalb Europas. Der Start erfolgt zunächst in Abu Dhabi, anschließend soll Dubai folgen. Für Circus ist das weit mehr als die Auslieferung einzelner Roboter: Das Unternehmen will in der Golfregion eine komplette Infrastruktur für die autonome, KI-gestützte Lebensmittelproduktion etablieren. CEO Nikolas Bullwinkel formuliert die Ambitionen entsprechend deutlich: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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