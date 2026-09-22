Berlin - SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese fordert "klare Konsequenzen" von dem Linken-Bundestagsabgeordneten Ferat Kocak, der Kontakte zu einem berüchtigten Berliner Clan eingeräumt hat.
"Diese Verbrüderung zwischen einem Bundestagsabgeordneten und einem Mitglied der Organisierten Kriminalität ist absolut inakzeptabel", sagte Wiese den Funke-Medien. "Da reicht die Entschuldigung nicht aus, zumal sie mehr als unglaubwürdig wirkt."
"Kocak wird den Ansprüchen an einen den Grundwerten verpflichteten Volksvertreter nicht gerecht und sollte klare Konsequenzen ziehen", so Wiese. Kocak hatte zuvor Chatkontakt mit einem bekannten Mitglied der umstrittenen Familie eingeräumt und als Fehler bezeichnet.
"Diese Verbrüderung zwischen einem Bundestagsabgeordneten und einem Mitglied der Organisierten Kriminalität ist absolut inakzeptabel", sagte Wiese den Funke-Medien. "Da reicht die Entschuldigung nicht aus, zumal sie mehr als unglaubwürdig wirkt."
"Kocak wird den Ansprüchen an einen den Grundwerten verpflichteten Volksvertreter nicht gerecht und sollte klare Konsequenzen ziehen", so Wiese. Kocak hatte zuvor Chatkontakt mit einem bekannten Mitglied der umstrittenen Familie eingeräumt und als Fehler bezeichnet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur