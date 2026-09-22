Der schleppende Smart-Meter-Einbau gilt als eines der größten Hindernisse bei der Energiewende. Die intelligenten Messsysteme (iMSys) sind Voraussetzung etwa für dynamische Stromtarife, die Sektorkopplung und einen effizienteren Netzbetrieb. Neue Zahlen der Bundesnetzagentur zeigen nun, dass zum 30. Juni 2026 an 3. 172. 579 der insgesamt 54. 135. 202 Messlokationen ein Smart Meter verbaut war. Das entspricht einer Quote von 5,9 Prozent. Im ersten Halbjahr 2026 kamen rund 765. 000 iMSys hinzu. Bei den gesetzlichen Pflichteinbaufällen lag der Anteil zur Jahresmitte bei 26,1 Prozent. Dies betrifft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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