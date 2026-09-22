Intel schießt um zwölf Prozent nach oben. AMD knackt erstmals die Billionen-Dollar-Marke. Der Grund: ein KI-Boom, der die gesamte Chipbranche mitreißt, plus eine Übernahme und eine Preiserhöhung, die aufhorchen lässt. Die Intel-Aktie ist am Montag um zwölf Prozent auf etwa 121 US-Dollar gestiegen, den höchsten Stand seit Anfang Juli. Anleger zeigten sich neu begeistert von der Foundry-Strategie des Konzerns, bei der Intel nicht mehr nur eigene Prozessoren fertigt, sondern seine Fabriken auch für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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