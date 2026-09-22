Zürich - Der SMI gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,08 Prozent auf 13'967,17 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,7 Prozent auf 3120,24 Punkte und der breite SPI um 0,20 Prozent auf 19'798,875 Zähler. Auch an den übrigen europäischen Börsen ging es nach anfänglichen Verlusten wieder nach oben. An der Spitze der Blue Chips stehen Logitech (+2,7%), die an ihre Vortagesgewinne anknüpfen. Auch Givaudan (+1,7%) setzen ihre positive Entwicklung fort. Weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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