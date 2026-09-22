In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 wuchs der Umsatz von 1Komma5° um 30 Prozent. Die Profitabilität im Kern-Hardwaregeschäft Photovoltaik, Wärmepumpe, Speicher, Klimaanlage und Wallbox ist laut CEO Schröder ebenfalls gestiegen. Der Hamburger Photovoltaik-Anbieter 1Komma5° hat seinen Umsatz in den ersten drei Quartalen des Jahres 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 30 Prozent gesteigert. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen ein Wachstum von 35 bis 40 Prozent und einen Umsatz von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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