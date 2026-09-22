Die Frage "Vermarktungsvertrag oder Leasingverhältnis" hat 2026 zusätzliche Orientierung erhalten. Das IFRS (International Financial Reporting Standards) Interpretations Committee hat seine Beratungen zu einem Batterie-Offtake-Modell abgeschlossen und im April 2026 die Agenda Decision "Economic Benefits from Use of a Battery under an Offtake Arrangement (IFRS 16 Leases)" veröffentlicht. Der IASB (International Accounting Standards Board) hat der Agenda Decision im April 2026 nicht widersprochen. Ein zusätzliches Standardsetzungsprojekt wurde nicht aufgenommen, da die bestehenden Regelungen des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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