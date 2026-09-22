Frankfurt/Main - Der Dax hat am Dienstag nach einem leicht negativen Start bis zum Mittag in den grünen Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 25.670 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Adidas und MTU, am Ende die Allianz, die Münchener Rück und die Hannover Rück.



Insgesamt sei der Handel "weitgehend impulslos", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Anleger positionierten sehr selektiv und setzten dabei auf eine potenzielle Konjunkturerholung in Deutschland. "Entsprechend gefragt sind zyklische Branchen wie Konsum und Maschinenbau."



Unterstützung komme zudem weiterhin vom Ölmarkt. "Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges im Iran hatte bereits zum Wochenauftakt für fallende Energiepreise gesorgt. Dieser Trend setzt sich heute fort." Die Sorte Brent fiel wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar. "Für den Aktienmarkt ist das zunächst eine gute Nachricht. Aus dem Unterschreiten der runden Marke muss jetzt allerdings ein nachhaltiger Abwärtstrend werden, damit daraus ein stärkerer Impuls für den Dax entsteht", so Lipkow. "Ein kurzer Ausflug nimmt den Anlegern noch nicht ihre Inflationssorgen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1461 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8725 Euro zu haben.





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