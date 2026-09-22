Das Interesse der Bundesbürger:innen an einer neuen Wärmepumpe ist ungebrochen hoch. In den Monaten Juli und August hat die KfW sogar deutlich mehr Förderanträge bewilligt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat Daten zum KfW-Förderprogramm BEG-Einzelmaßnahmen veröffentlicht. Demnach hat die bundeseigene Förderbank KfW hat im Juli 2026 mehr als 47.000 Heizungsförderungen bewilligt, im August waren es gut 46.000 Anträge (siehe Grafik). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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