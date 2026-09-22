Düsseldorf (ots) -Großes Mitarbeiterfest zum 150. Geburtstag von Henkel- Henkel feiert am 26. September 2026 sein 150-jähriges Bestehen- Mitarbeiterfeste an allen Standorten weltweit- Großes Festival für Henkel-Mitarbeitende sowie ihre Familien am Hauptsitz in Düsseldorf mit rund 18.000 Gästen geplant- Zusätzlicher Urlaubstag und attraktives Aktienprogramm für alle Mitarbeitenden- Henkel baut die Forscherwelt-Initiative weltweit deutlich aus, unter anderem mit einem neuen, deutlich erweiterten Bildungszentrum in DüsseldorfVor 150 Jahren, am 26. September 1876, gründete Fritz Henkel in Aachen eine kleine Waschmittelfabrik. Heute beschäftigt Henkel rund 50.000 Menschen in mehr als 70 Ländern. Dieses besondere Jubiläum feiert das Unternehmen mit Veranstaltungen für Mitarbeitende rund um die Welt. Höhepunkt ist ein großes Festival für Mitarbeitende und ihre Familien am Stammsitz in Düsseldorf am kommenden Samstag. Dazu werden 18.000 Gäste erwartet. Auch an den anderen deutschen Standorten finden Mitarbeiterfeste statt."Mein Ururgroßvater hätte sich vor 150 Jahren sicherlich nicht vorstellen können, dass einmal rund 50.000 Henkelaner auf allen Kontinenten dieses Jubiläum feiern würden. Aus seinem kleinen Start-up ist ein globales Unternehmen geworden. Möglich war das, weil Menschen bei Henkel über Generationen hinweg Verantwortung übernommen und Pioniergeist gezeigt haben", sagt Dr. Simone Bagel-Trah, Vorsitzende des Aufsichtsrats und des Gesellschafterausschusses von Henkel."Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Unternehmen über 150 Jahre hinweg erfolgreich bleibt. Entscheidend dafür waren und sind die Menschen bei Henkel: Mitarbeitende, die mit ihren Ideen, ihrem Know-how und Einsatz das Unternehmen immer wieder weiterentwickelt haben. Dieses Jubiläum ist deshalb vor allem ihr Jubiläum - und eine Gelegenheit, unseren Teams weltweit zu danken. Gemeinsam mit ihnen wollen wir auch in Zukunft Veränderungen mutig gestalten und Henkel erfolgreich weiterentwickeln", sagt Henkel-CEO Carsten Knobel.Feierliche Gala mit Bundeskanzler Merz und großes Familien-Festival in DüsseldorfDen Auftakt des Jubiläumswochenendes bildet am Freitagabend eine Gala mit hochkarätigen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Zu den Ehrengästen gehört auch Bundeskanzler Friedrich Merz, der bei der Veranstaltung sprechen wird. Die Rede wird für Medienvertreter zugänglich gemacht und per Livestream (https://events.promeas.com/events/01a0904a-2763-72da-a8b7-d045d6f0f37d/main/de) übertragen. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen wird durch die stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Mona Neubaur sowie Innenminister Herbert Reul vertreten sein.Am Samstag, den 26. September, feiert Henkel am Hauptsitz in Düsseldorf ein großes Festival für Mitarbeitende und ihre Familien - mit insgesamt rund 18.000 Besuchern. Auf dem Werksgelände erwarten die Festival-Gäste interaktive Erlebniswelten, Markenstände und geöffnete Innovationszentren. Dort können sie die Unternehmensbereiche, Marken und Innovationen auf unterhaltsame und anschauliche Weise kennenlernen. Eine "Memory Lane" nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch 150 Jahre Unternehmensgeschichte. Vielfältige kulinarische Angebote bieten die notwendige Stärkung über den ganzen Tag.Auf drei Bühnen findet ein buntes Programm mit Musik-Acts und Live-Talks mit externen, bekannten Gästen aus Sport, Wirtschaft und Gesellschaft statt. Für Familien bietet eine eigene Kids Area Spielbereiche, Workshops sowie eine Kinderbühne mit Musik, Comedy und Zauberei.Höhepunkt des Tages ist ein eigens für das Jubiläum konzipiertes Konzert: Nach dem Auftritt der Henkel-Firmenband "Red Pack" wird der deutsche Sänger Johannes Oerding ein zweieinhalbstündiges Konzert bestreiten - gemeinsam mit einer Reihe weiterer bekannter Künstler:innen, die unterschiedliche Genres und Generationen repräsentieren. Welche weiteren Künstler:innen auf der Bühne stehen werden, bleibt bis zum Abend eine Überraschung.Zusätzlicher Urlaubstag und Jubiläumszuschlag für MitarbeitendeDie Mitarbeitenden stehen nicht nur bei den Feierlichkeiten im Mittelpunkt. Im Jubiläumsjahr profitieren sie von besonderen Angeboten: Alle Mitarbeitenden erhalten in ihrem Geburtsmonat einen zusätzlichen Urlaubstag. Zudem setzt Henkel einen besonderen Anreiz für die Beteiligung am Unternehmen. Teilnehmende des Mitarbeiteraktienprogramms erhalten einmalig einen Jubiläumszuschlag von 41 Prozent auf ihre persönliche Investition in Henkel-Aktien. Damit stärkt Henkel die Möglichkeit für Mitarbeitende, am Unternehmenserfolg teilzuhaben.Henkel baut die Forscherwelt global aus und schafft neues MINT-Zentrum in DüsseldorfAnlässlich seines 150-jährigen Jubiläums baut Henkel sein Bildungsengagement deutlich aus - weltweit und in Düsseldorf. Dabei knüpft das Unternehmen an mehr als 15 Jahre Erfahrung mit seiner Bildungsinitiative "Henkel Forscherwelt" (https://www.henkel-forscherwelt.de/) an, die Kinder ab dem Grundschulalter für naturwissenschaftliche Themen begeistert.Henkel wird an seinem Hauptsitz in Düsseldorf ein neues Bildungszentrum aufbauen, das Kindern und Jugendlichen praktischen Zugang zu Naturwissenschaften und Zukunftstechnologien bietet. Das neue Forscherwelt-Zentrum soll die bestehende Bildungslandschaft in Düsseldorf mit Angeboten für Familien, Grundschulen und weiterführende Schulen ergänzen. Ziel ist es auch, insbesondere Kinder und Jugendliche zu erreichen, die bislang nur eingeschränkten Zugang zu solchen Bildungsangeboten haben.Henkel wird die Forscherwelt auch international ausbauen: Die Initiative gibt es bereits in über 20 Ländern in Asien, Afrika, dem Mittleren Osten, Europa sowie Nord- und Südamerika. Über 130.000 Kinder haben schon an Aktivitäten teilgenommen. Neben dem Düsseldorfer Zentrum entstehen bis Ende 2030 vier weitere Forscherwelt-Labore weltweit. Hinzu kommen mobile Angebote in sechs weiteren Ländern. Für das Gesamtprojekt investiert Henkel in den kommenden Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag.Tradition trifft Zukunft: 150 Jahre UnternehmensgeschichteHenkel wurde 1876 in Aachen gegründet und verlegte seinen Unternehmenssitz wenige Jahre später nach Düsseldorf. Aus einem kleinen Waschmittelhersteller entwickelte sich ein international tätiges Unternehmen mit führenden Marktpositionen und starken Marken wie Loctite, Persil und Schwarzkopf.Die Geschichte von Henkel ist geprägt von unternehmerischem Pioniergeist, Innovationen und der Fähigkeit, sich immer wieder an veränderte gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Rahmenbedingungen anzupassen. Dazu zählen die Entwicklung neuer Marken und Technologien, die internationale Expansion des Unternehmens sowie der Aufbau der heutigen Unternehmensbereiche Adhesive Technologies zum Weltmarktführer bei Kleben, Dichten und Beschichten sowie führenden Marktpositionen im Konsumentenbereich Consumer Brands.Einen umfassenden wissenschaftlichen Einblick in die Unternehmensgeschichte bietet die unabhängige Studie "Henkel - Vom Waschmittelhersteller zum Weltunternehmen" (https://www.henkel.de/presse-und-medien/presseinformationen-und-pressemappen/2025-11-03-150-jahre-unternehmensgeschichte-von-henkel-in-neuem-buch-vorgestellt-2095370) von Prof. Dr. Joachim Scholtyseck (erschienen in Deutsch und Englisch im C.H. Beck Verlag). Die Publikation beleuchtet die Entwicklung des Unternehmens von seiner Gründung bis in die Gegenwart und ordnet zentrale Phasen der Henkel-Geschichte wissenschaftlich ein. Das Buch wurde im November vergangenen Jahres im Düsseldorfer Industrieclub erstmals vorgestellt und von einem Panel anerkannter Historiker besprochen.Weitere ausführliche Informationen zur Unternehmensgeschichte, Bildmaterial sowie die digitale Henkel History Timeline (https://www.henkel.de/unternehmen/150-jahre-henkel/henkel-geschichte) stehen auf der Henkel-Website zur Verfügung.Link zur Pressemappe: Henkel feiert 150-jähriges Jubiläum (https://www.henkel.de/presse-und-medien/presseinformationen-und-pressemappen/2026-09-22-pressemappe-150-jahre-henkel-2242928)Pressekontakt:Kathrin BrokmeierHenkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/GermanyTelefon: +49-211-797-8605Email: press@henkel.comHanna PhilippsHenkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/GermanyTelefon: +49-211-797-3626Email: press@henkel.comOriginal-Content von: Henkel AG & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9537/6356874