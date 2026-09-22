Nach einem Kursrückgang um fast -12% in der ersten Septemberhälfte hat sich die Siemens-Aktie zuletzt wieder deutlich stabilisiert. In den letzten fünf Handelstagen zog der Kurs um mehr als +5% an und steht aktuell bei 274,35 €. Das sind die aktuellen Kurstreiber und so kann es jetzt weitergehen. Robotik eröffnet neue Fantasie Für einen frischen Impuls sorgt die zunehmende Bedeutung von Robotik und industrieller KI. In China entsteht mit Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de