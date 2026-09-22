Die Reddit-Aktie pendelt seit Anfang im Wesentlichen in einem engen Kursband zwischen 140 und 160 US$ auf und ab. Kann mit dieser Nachricht endlich der Ausbruch aus diesem Seitwärtstrend gelingen und ist die Social-Media-Plattform überhaupt einen Kauf wert? Ein wichtiges Etappenziel Reddit hat einen wichtige Etappensieg in einem Rechtsstreit mit Anthropic errungen. Ende vergangener Woche hat ein Gericht den Antrag von Anthropic zurückgewiesen, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de