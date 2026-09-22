

WASHINGTON (dpa-AFX) - AutoZone Inc. (AZO) released earnings for its fourth quarter that Increased, from last year



The company's earnings came in at $931.587 million, or $56.05 per share. This compares with $836.951 million, or $48.71 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 5.6% to $6.594 billion from $6.242 billion last year.



AutoZone Inc. earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: $931.587 Mln. vs. $836.951 Mln. last year. -EPS: $56.05 vs. $48.71 last year. -Revenue: $6.594 Bln vs. $6.242 Bln last year.



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