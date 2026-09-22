Berlin - Die Nutzung von KI-Tools hat in Deutschland deutlich zugenommen. Laut der neuesten Medienstudie von ARD und ZDF verwenden inzwischen 59 Prozent der Deutschen diese Technologien zumindest gelegentlich.



Dabei zeigt sich ein starkes Altersgefälle: Während 92 Prozent der 14- bis 29-Jährigen KI-Tools nutzen, sind es bei den Über-70-Jährigen nur 15 Prozent. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) begegnet den Ergebnissen der KI-Tools jedoch mit Skepsis: Sie werden vor allem als Werkzeuge angesehen, deren Ergebnis im Zweifel überprüft werden muss. 43 Prozent der Nutzer von KI-Tools halten die Quellenangaben beim Umgang mit KI für transparent. Gleichzeitig hält eine Mehrheit (81 Prozent) die Quellenangaben für wichtig.



Mit Blick auf die Streamingangebote zeigt der vielfältige und schnelllebige Plattformmarkt inzwischen weniger ein stetiges Wachstum als vielmehr eine Phase der Stabilisierung und Ausdifferenzierung. Bei den Video-Streaming-Plattformen bestätigt Youtube seine Führungsposition und erreicht 71 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren. Die öffentlich-rechtlichen Streaming-Netzwerke erreichen laut der von ARD und ZDF beauftragten Studie in diesem Jahr 56 beziehungsweise 51 Prozent der Bevölkerung. Fast identische Gesamtreichweiten erreichen Netflix und Amazon Prime Video.



Mit einer Reichweite von 44 Prozent der Bevölkerung ist Spotify weiterhin der meistgenutzte Anbieter für Audio- und Musik-Streaming. YouTube Music erreicht 30 Prozent der Bevölkerung.



Weitere Befunde der Medienstudie 2026: Die Mediennutzungsgewohnheiten von linearen zu non-linearen Angeboten verändern sich in diesem Jahr nur leicht. Während Jüngere schon überwiegend streamen, nimmt die non-lineare Nutzung mit zunehmendem Alter ab, gewinnt dort aber ebenfalls an Bedeutung gegenüber dem Vorjahr.





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