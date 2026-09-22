Die Organisationseinheit Totalenergies Integrated Power Germany soll das Stromgeschäft des französischen Konzerns in Deutschland unter einem Dach zusammenführen. Die Stromlösungen sollen zunehmend dekarbonisiert werden. Der französische Ölkonzern Totalenergies bündelt seine Aktivitäten im deutschen Strommarkt künftig unter dem Dach von Integrated Power Germany. In der neuen Organisationseinheit führt das Unternehmen die Markt- und Technologiekompetenzen der Totalenergies-Töchter VSB, Kyon Energy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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