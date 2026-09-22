Das Solarkraftwerk Friedrichshof war Anfang des Jahres schon längst in Planung. Auf über 30 Hektar sollten in Mecklenburg-Vorpommern 37 Megawatt Photovoltaik entstehen. Lange war jedoch offen, wie der Strom vermarktet werden sollte. Doch seit Februar, als Maxsolar begann, den Markt zu sondieren, ging es dann ganz schnell. Wenige Monate später stand die Deutsche-Bahn-Tochter DB Energie als Abnehmer fest. Ganz zentral ist dabei der Batteriespeicher. "Ohne ihn gäbe es das Projekt nicht", sagt Anwar Darwich, Commercial Director bei Maxsolar. Es handelt sich um einen Hybrid-PPA einer Photovoltaikanlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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