Das Hamburger Cleantech-Unternehmen 1Komma5° hat seinen Umsatz in den ersten drei Quartalen dieses Jahres organisch, also nicht durch Übernahmen, um 30 Prozent gesteigert. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen ein Wachstum von 35 bis 40 Prozent und einen Umsatz von rund 700 Millionen Euro. In seinem Kern-Hardwaregeschäft - dazu zählen Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen, Speicher, Klimaanlagen und Wallboxen - rechnet 1Komma5° für das laufende Jahr mit einem operativen Gewinn von rund 40 Millionen Euro vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Im August erreichte das Unternehmen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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