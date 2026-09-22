Auf Reddit häufen sich Posts verärgerter Kund:innen, die von einer fehlerhaften Authentifizierung berichten. "Nicht einmal 24 Stunden und mein 18 Pro Max stürzt schon ab", heißt es in einem Beitrag. Das neue iPhone 18 Pro ist erst seit wenigen Tagen offiziell im Handel erhältlich. Trotzdem äußern sich schon jetzt zahlreiche Käufer:innen im Internet verärgert und enttäuscht. Grund dafür ist offenbar die Face-ID-Authentifizierung, die nicht bei allen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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