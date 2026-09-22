Google und seine Partner stellen erste Rechner mit dem brandneuen Desktop-Betriebssystem Googlebook OS vor. Es verbindet Android mit ChromeOS, bringt Gemini auf den Schreibtisch - und die Geräte starten in Europa bei 1.199 Euro. Google hat die ersten Geräte mit seinem neuen Android-basierten Betriebssystem für Notebooks vorgestellt. Die ersten mit Googlebook OS ausgestatteten Modelle von Acer, Asus, Dell, HP und Lenovo lassen sich ab sofort vorbestellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n