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Claros Technologies gibt die weitere geschäftliche Expansion nach Europa sowie den Einstieg in die pharmazeutische Produktion bekannt - nach einem erfolgreichen Pilotprojekt zur PFAS-Zerstörung bei der Bachem AG



22.09.2026 / 14:05 CET/CEST

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Das ClarosTechUV PFAS-Abbausystem erfüllte oder übertraf die von Bachem festgelegten Leistungskennzahlen für TFA während eines zweiwöchigen Tests unter realen Produktionsbedingungen am Hauptstandort des Unternehmens in Bubendorf, Schweiz. MINNEAPOLIS, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies (Claros), ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur dauerhaften PFAS-Zerstörung, gab heute den erfolgreichen Abschluss eines Pilotprojekts im kommerziellen Maßstab mit seinem ClarosTechUV-System am Schweizer Hauptstandort der Bachem AG (Bachem) in Bubendorf bekannt. Bachem ist einer der weltweit führenden Hersteller von peptidischen und oligonukleotiden pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), darunter Semaglutid, der Wirkstoff, der in den erfolgreichen GLP-1-Therapien zum Einsatz kommt, die weit verbreitet zur Gewichtsregulierung und bei Typ-2-Diabetes eingesetzt werden. Der Pilotversuch belegt einmal mehr die breite Anwendbarkeit des ClarosTechUV-Systems und markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für Claros: die erfolgreiche Anwendung von ClarosTechUV unter realen pharmazeutischen Produktionsbedingungen zur Zerstörung von TFA direkt an der Quelle. Der Pilotversuch unterstreicht zudem die Rolle, die PFAS-Zerstörungstechnologie dabei spielen kann, den verantwortungsvollen und nachhaltigen Einsatz von PFAS-Substanzen zu ermöglichen, die für wesentliche Anwendungen notwendig sind, indem sie Herstellern eine Lösung bietet, die darauf ausgelegt ist, Ziel-PFAS im Industrieabwasser dauerhaft zu zerstören. "Diese Zusammenarbeit mit Bachem stellt einen entscheidenden Meilenstein für Claros und einen wichtigen Schritt nach vorne für die globale Pharmaindustrie dar", sagte Michelle Bellanca, CEO und Mitbegründerin von Claros Technologies. "Angesichts der Ausweitung der pharmazeutischen Produktion, insbesondere im Bereich der Peptidtherapeutika und GLP-1-Medikamente, steht die Branche zunehmend vor der Herausforderung, wie mit ultrakurzkettenigen PFAS wie TFA im Industrieabwasser umgegangen werden soll. Bachem beweist die Art von Führungsstärke, die die Zukunft der pharmazeutischen und industriellen Produktion prägen wird, indem das Unternehmen proaktiv die ClarosTechUV-Technologie einsetzt, um TFA direkt an der Quelle zu zerstören. Wir sind unglaublich stolz darauf, bei dieser wichtigen Arbeit mit einem der weltweit führenden Peptidhersteller zusammenzuarbeiten." Bachem ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Peptid- und Oligonukleotid-Wirkstoffen und beliefert Pharma- und Biotechnologieunternehmen auf der ganzen Welt. Da die Nachfrage nach Peptidtherapeutika, einschließlich der in GLP-1-Medikamenten verwendeten, und anderen wichtigen Arzneimitteln weiter zunimmt, rückt das Thema Umweltverantwortung im Zuge des Wachstums der pharmazeutischen Produktion zunehmend in den Fokus. Trifluoressigsäure (TFA), ein ultrakurzkettiges PFAS, steht in Europa und den Vereinigten Staaten zunehmend im Fokus der Regulierungsbehörden. Die europäischen Behörden prüfen derzeit umfassendere PFAS-Beschränkungen im Rahmen der REACH-Verordnung, während die U.S. Environmental Protection Agency (EPA) vorgeschlagen hat, TFA in die Sixth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 6) aufzunehmen, um eine landesweite Trinkwasserüberwachung zu gewährleisten. Vor diesem sich wandelnden regulatorischen Hintergrund hat Bachem einen proaktiven Ansatz gewählt und ClarosTechUV eingeführt, um den verantwortungsvollen und nachhaltigen Einsatz von PFAS-Substanzen zu unterstützen, die für wesentliche pharmazeutische Anwendungen erforderlich sind. Gleichzeitig wird TFA im industriellen Abwasser direkt an der Quelle behandelt, was dazu beiträgt, die Produktion essenzieller Produkte angesichts einer sich wandelnden globalen Regulierungslandschaft zukunftssicher zu machen. ClarosTechUV ist so konzipiert, dass es in bestehende Aufbereitungsanlagen integriert werden kann, sodass Hersteller die Fähigkeit zur PFAS-Zerstörung hinzufügen können, ohne ihre gesamte Aufbereitungsanlage umstellen zu müssen. Im Gegensatz zu herkömmlichen PFAS-Behandlungstechnologien, die oft zusätzlichen Verwaltungs- und Entsorgungsaufwand erfordern, ist das patentierte ClarosTechUV-PFAS-Abbausystem darauf ausgelegt, PFAS an der Quelle dauerhaft abzubauen - einschließlich ultrakurzketteniger PFAS wie TFA - und zwar durch einen vor Ort eingesetzten, platzsparenden und firmeneigenen photochemischen Hochdurchsatz-UV-Prozess, der speziell für die industrielle Abwasserbehandlung entwickelt wurde. Das Claros-Pilotprojekt ist Teil des umfassenden Engagements von Bachem, den TFA-Gehalt in seinem Industrieabwasser zu reduzieren und eine umweltverträglichere Arzneimittelherstellung voranzutreiben. In einem kürzlich in der Schweizer Zeitung Volksstimme veröffentlichten Artikel , in dem das Claros-Pilotprojekt näher beschrieben wurde, erklärte Patrick Barth, Leiter der Konzernkommunikation bei Bachem, dass nach der ClarosTechUV-Behandlung des Industrieabwassers von Bachem "nur noch sehr geringe Restkonzentrationen von TFA nachweisbar waren". Im selben Artikel ordnete André Casagrande, Standortleiter am Bachem-Campus in Bubendorf, die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Claros in den übergeordneten Ansatz von Bachem für eine verantwortungsvolle Arzneimittelherstellung ein. "Innovation und Umweltverantwortung gehen für uns Hand in Hand", sagte Casagrande. "Wir wollen nicht nur den Menschen durch unsere Produkte helfen, sondern auch eine verantwortungsvolle Rolle im Hinblick auf die Umwelt spielen." Entwickelt für die nächste Generation der pharmazeutischen Produktion Das ClarosTechUV-System wurde speziell für industrielle Anwendungen mit hohem Durchfluss entwickelt und lässt sich nahtlos in bestehende Abwassersysteme der Produktion integrieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Technologien, die PFAS in sekundäre Abfallströme trennen, die eine kontinuierliche Entsorgung erfordern, zerstört ClarosTechUV PFAS dauerhaft und vollständig. Der Pilotversuch bei Bachem lieferte Betriebsdaten unter realen Produktionsbedingungen, die als Grundlage für die technischen und konstruktiven Entscheidungen bei der Entwicklung eines kommerziellen Systems dienten. Informationen zur Bachem AG Bachem ist ein führendes, innovationsgetriebenes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Peptiden und Oligonukleotiden spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung und Fachwissen und liefert Produkte für Forschung, klinische Entwicklung und kommerzielle Anwendungen an Pharma- und Biotechnologieunternehmen weltweit; zudem bietet es ein umfassendes Dienstleistungsangebot. Bachem ist international tätig und hat seinen Hauptsitz in der Schweiz sowie Standorte in Europa, den USA und Asien. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange notiert (SIX: BANB). Weitere Informationen finden Sie unter Bachem . Informationen zu Claros Technologies Claros Technologies wurde 2018 gegründet, hat seinen Sitz in Minneapolis und setzt Lösungen zur PFAS-Zerstörung in den Bereichen Industrieabwasser, Grundwasser, Wasser in Rechenzentren und kommunales Abwasser ein. Das Unternehmen ist in zwei Kernbereichen tätig: ClarosTech sorgt für die dauerhafte PFAS-Zerstörung durch handelsübliche, UV-basierte Hochdurchsatzsysteme, die 99,99 % der Ziel-PFAS-Spezies - lang-, kurz- und ultrakurzkettenige - dauerhaft zerstören; und ClarosLabs, der nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditierte Analysebereich und führendes kommerzielles Labor, das auf den Nachweis, die Quantifizierung und die Expositionsbewertung von PFAS spezialisiert ist. Claros hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Begriff "ewig" aus "ewigen Chemikalien" zu streichen und PFAS endgültig zu zerstören. Weitere Informationen finden Sie unter Claros Technologies . Medienkontakt für Claros Technologies

Kari Finkler

Leiterin Marketing und Kommunikation

E-Mail: kari@clarostech.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/claros-technologies-gibt-die-weitere-geschaftliche-expansion-nach-europa-sowie-den-einstieg-in-die-pharmazeutische-produktion-bekannt--nach-einem-erfolgreichen-pilotprojekt-zur-pfas-zerstorung-bei-der-bachem-ag-302885970.html



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