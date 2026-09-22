Equativ wird Technologiepartner von ChatGPT Ads und bringt umfassende Full-Funnel-Expertise in Contextual und Native Advertising zu Marken weltweit

BERLIN, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ , die führende unabhängige End-to-End-Medienplattform, gab heute bekannt, dass das Unternehmen nun Technologiepartner von ChatGPT Ads ist und damit zu einer ausgewählten Gruppe von Partnern gehört, die Marken und Agenturen bei der Werbung innerhalb von ChatGPT unterstützen. Als Technologiepartner bietet Equativ ChatGPT Ads an, um Nutzer in jeder Phase ihrer Customer Journey anzusprechen - von der Entdeckung bis zur Kaufabsicht - mit maßgeschneiderten Anzeigenformaten, Layouts und Botschaften für jede Phase.

ChatGPT hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden Plattformen in der Geschichte des Internets entwickelt und erreicht mittlerweile mehr als 1 Milliarde wöchentlich aktive Nutzer, wobei täglich 2,5 Milliarden Prompts verarbeitet werden - 20 % der Konversationen zeigen dabei eine Kaufabsicht. Da Verbraucher zunehmend ChatGPT anstelle traditioneller Suchmaschinen nutzen, um Produkte zu entdecken, zu recherchieren, zu vergleichen und zu kaufen, stellt die Plattform eine bedeutende und weitgehend unerschlossene Chance für Marken dar, Zielgruppen mit hoher Kaufabsicht in jeder Phase der Kaufentscheidung zu erreichen. Im Gegensatz zum traditionellen Suchmaschinenmarketing, das auf spezifischen Keywords basiert, versteht das hochentwickelte LLM von ChatGPT die Nuancen der Nutzerabsicht und den Kontext der Konversation.

Das ist auch das klarste Unterscheidungsmerkmal von Equativ. Während traditionelle Kampagnen auf Keyword-basiertem Bottom-of-Funnel-Kampagnenmanagement aufbauen, liefert Equativ dank seiner Expertise im Bereich Contextual Advertising und jahrelanger Erfahrung in der Optimierung von Native-Ad-Texten eine umfassende Full-Funnel-Strategie. Diese Expertise sowie die Erkenntnisse aus laufenden ChatGPT-Ads-Kampagnen hat Equativ genutzt, um ein proprietäres Full-Funnel-Tool namens Equativ Ad Studio zu entwickeln. Es hilft dabei, eine maßgeschneiderte Targeting- und Creative-Strategie zu empfehlen, mit der Werbetreibende ihre Sichtbarkeit, Markenbekanntheit und Kaufabsicht über den gesamten Funnel hinweg maximieren können. So können Werbetreibende Zielgruppen in jeder Phase der Markenentdeckung innerhalb von ChatGPT mit dem optimalen Targeting und den passenden Anzeigentexten ansprechen. Das Ergebnis ist Werbung, die das Nutzererlebnis und die Werbeprinzipien von ChatGPT respektiert und gleichzeitig messbare Ergebnisse für Marken an jedem Touchpoint liefert.

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"Dieser Schritt ist eine natürliche Weiterentwicklung für Equativ. Unsere Strategie war schon immer auf verbraucherorientierte Lösungen ausgerichtet, und mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in Native Advertising und Contextual-Technologie sind wir bestens positioniert, um Marken dabei zu helfen, in ChatGPT-Konversationen sinnvoll präsent zu sein - und gleichzeitig das Nutzererlebnis zu bewahren, das die Plattform so wertvoll macht", sagte Ben Skinazi, Chief Commercial Officer von Equativ.

Unsere Partnerschaft umfasst die Märkte, in denen ChatGPT derzeit verfügbar ist , darunter Belgien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Mexiko, Polen, Spanien, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten - weitere Länder kommen laufend hinzu.

Marken und Agenturen, die Interesse an der Aktivierung von ChatGPT-Ads-Kampagnen über Equativ haben, erfahren mehr unter Equativ ChatGPT Ads

Über Equativ

Equativ ist eine globale End-to-End-Medienplattform, die Werbetreibenden und Publishern hilft, echte Ergebnisse zu erzielen, indem sie Premium-Inventar, dynamische Creative-Formate und engagierte Zielgruppen mit fortschrittlicher Curation und KI-gestützter Ad-Tech über alle Kanäle hinweg vereint. Equativ wurde gezielt für die Attention Economy entwickelt und liefert Qualität, Engagement und Performance, wobei respektvolle, nutzerzentrierte Werbeerlebnisse stets im Vordergrund stehen. Mit einem Team von über 750 Fachleuten in 19 Ländern verbindet Equativ globale Reichweite mit fundierter lokaler Expertise. Mehr erfahren Sie unter Equativ.com .

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