Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG



22.09.2026 / 14:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG ISIN: DE0005201602 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 22.09.2026 Kursziel: 5,55 EUR (zuvor: 7,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Paukenschlag aus Übersee - Sazerac bietet 5,55 je Aktie



Die Berentzen-Gruppe und die Sazerac Company, Inc. haben am 21.09. eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss bekanntgegeben und damit die seit dem 16.09. bestätigten Gespräche konkretisiert. Sazerac wird ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in bar zu 5,55 EUR je Aktie abgeben, was einem Aufschlag von 68% auf den unbeeinflussten, volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs vor dem 16.09. entspricht. Vorstand und Aufsichtsrat der Berentzen-Gruppe unterstützen den Zusammenschluss und werden den Aktionären die Annahme empfehlen. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 50% plus einer Aktie; kartellrechtliche oder sonstige aufsichtsrechtliche Genehmigungen sind laut Mitteilung nicht erforderlich. Der Abschluss der Transaktion wird für Q4/2026 avisiert. Im Anschluss beabsichtigt Sazerac ein Delisting der Berentzen-Aktie, das der Vorstand vorbehaltlich seiner gesetzlichen Pflichten unterstützen will.



Vertriebsplattform trifft Markenportfolio: Aus unserer Sicht liegt die industrielle Logik einer Transaktion auf der Hand: Berentzen verfügt über eine langjährig gewachsene, breite Distribution im deutschen Lebensmitteleinzelhandel sowie über etablierte Kundenbeziehungen (z.B. EDEKA, Kaufland und REWE). Für Sazerac dürfte dies eine attraktive Plattform darstellen, um das eigene US-Markenportfolio im DACH-Raum und im europäischen Ausland zu skalieren. Umgekehrt eröffnet die Anbindung an einen finanzstarken strategischen Eigentümer der Berentzen-Gruppe perspektivisch zusätzliche Ressourcen für die eigene Produktoffensive - etwa den Juma-Rollout oder den Puschkin-Relaunch - sowie Zugang zu internationalen Vertriebskanälen. Bemerkenswert ist zudem, dass Berentzen zuletzt Teile seines Bourbon-Belieferungsgeschäfts verloren hat (H1/26: Handelsmarken-Umsatz Premium-/Medium-Bourbon -28,3% yoy). Ein Zusammenschluss mit einem US-Bourbon-Hersteller wie Sazerac würde diesem Geschäftsbereich eine neue strategische Perspektive geben.



Bewertung: Mit 5,55 EUR je Aktie liegt das Angebot unter dem fundamentalen Fair Value laut DCF-Modell, den wir zuletzt mit 7,00 EUR beziffert hatten. Für unser Kursziel ist jedoch nicht dieser hypothetische Stand-alone-Wert, sondern die risikoadjustierte Erwartung maßgeblich. Mehrere Faktoren sprechen aus unserer Sicht für ein Zustandekommen der Transaktion: die geschlossene Unterstützung von Vorstand und Aufsichtsrat, das Fehlen aufsichtsrechtlicher Vollzugsbedingungen, der hohe Angebotsaufschlag sowie der mit rund 81% hohe Streubesitzanteil, der eine breite Angebotsannahme erleichtert. Ein Gegenangebot halten wir angesichts der bereits vereinbarten Managementunterstützung für wenig wahrscheinlich. Hinzu kommt: Sazerac strebt nach Vollzug ein Delisting an. Ein Erreichen der 50%-Schwelle dürfte damit faktisch den Weg zu einem regulierten Markt und einer belastbaren Handelbarkeit der Aktie versperren, sodass sich ein über den Angebotspreis hinausgehender Wert für Anleger auf absehbare Zeit kaum noch realisieren lässt. In Summe überwiegt aus unserer Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs dem Angebotspreis annähert.



Fazit: Das Sazerac-Angebot von 5,55 EUR je Aktie liegt zwar unter dem zuletzt von uns ausgewiesenen DCF-Fair-Value von 7,00 EUR. Da wir jedoch von einem Erreichen der Mindestannahmeschwelle von 50% plus einer Aktie ausgehen - gestützt auf die klare Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat, den attraktiven Prämienaufschlag sowie den Wegfall regulatorischer Vollzugshürden - und ein anschließendes Delisting eine Realisierung eines darüberhinausgehenden Werts für die verbleibenden Aktionäre praktisch verhindern dürfte, erwarten wir für die Aktie kurzfristig kein Kurspotenzial über den Angebotspreis hinaus. Wir stufen die Berentzen-Gruppe daher von Kaufen auf Halten zurück, setzen unser Kursziel auf 5,55 EUR und empfehlen die Annahme des Angebots.







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