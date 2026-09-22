Mönchengladbach - Alexander Blessin wird neuer Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der Fußballlehrer erhält einen Vertrag bis 2028, wie der Verein am Dienstag mitteilte.
Blessin begann seine Trainerlaufbahn im Nachwuchsbereich von RB Leipzig. Ab 2012 arbeitete er zunächst als Co-Trainer für die U17 der Sachsen, die er später als Cheftrainer übernahm. Nachdem er im Anschluss an die Leipziger U17 von 2018 bis 2020 noch die U19 von RBL trainierte hatte, zog es Blessin zum belgischen Erstligisten KV Oostende. Im Januar 2022 wechselte er nach Italien und übernahm das Traineramt beim CFC Genua.
In der Bundesliga übernahm er zur Saison 2024/2025 den gerade in die Bundesliga aufgestiegenen FC St. Pauli. Ihm gelang in der ersten Saison der Klassenerhalt. In der vergangenen Saison konnte St. Pauli dies jedoch nicht wiederholen und entschied sich nach dem Abstieg für einen Neuanfang ohne Blessin.
Blessin begann seine Trainerlaufbahn im Nachwuchsbereich von RB Leipzig. Ab 2012 arbeitete er zunächst als Co-Trainer für die U17 der Sachsen, die er später als Cheftrainer übernahm. Nachdem er im Anschluss an die Leipziger U17 von 2018 bis 2020 noch die U19 von RBL trainierte hatte, zog es Blessin zum belgischen Erstligisten KV Oostende. Im Januar 2022 wechselte er nach Italien und übernahm das Traineramt beim CFC Genua.
In der Bundesliga übernahm er zur Saison 2024/2025 den gerade in die Bundesliga aufgestiegenen FC St. Pauli. Ihm gelang in der ersten Saison der Klassenerhalt. In der vergangenen Saison konnte St. Pauli dies jedoch nicht wiederholen und entschied sich nach dem Abstieg für einen Neuanfang ohne Blessin.
© 2026 dts Nachrichtenagentur