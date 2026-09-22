TotalEnergies: Strategischer Wandel im Spannungsfeld von Ölpreisentwicklung und Technologie

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 76 2027/09: Basiswert TotalEnergies SEDN4CKYQuelle: DZ BANK: Geld 22.09. 14:33:52, Brief 22.09. 14:33:52
67,54 EUR 67,56 EUR -0,09% Basiswertkurs: 78,56 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Paris, 21.09. Max Rendite 12,54% Discount in % 14,04% Abstand zum Cap in % -3,26% Max Rendite in % p.a. 12,47% p.a. Cap 76,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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