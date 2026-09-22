Anzeige
Mehr »
Dienstag, 22.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der Markt ist gerade aufgewacht: Atlantico Energy Metals steigt um 100 %
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 867475 | ISIN: FR0000125486 | Ticker-Symbol: SQU
Tradegate
22.09.26 | 16:22
112,55 Euro
-0,13 % -0,15
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
EURONEXT-100
Frankreich 40
Eurozone 50
Europa 50
Europa 600
1-Jahres-Chart
VINCI SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VINCI SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
112,45112,5016:28
112,45112,5016:28
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALL FOR ONE GROUP
ALL FOR ONE GROUP SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALL FOR ONE GROUP SE67,400,00 %
VINCI SA112,55-0,13 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.