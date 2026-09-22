Mit der sogenannten MiSpeL-Festlegung will die Bundesnetzagentur dem Einsatz von Grünstrom-Speichern am Strommarkt den Weg ebnen. Davon sollen auch E-Auto-Halter profitieren, die "Vehicle-to-Grid" (V2G) umsetzen wollen. Dabei laden sie nicht nur Strom aus dem Netz, sondern geben ihn auch wieder dorthin ab, etwa um an Arbitrage-Geschäften zu verdienen. Die Festlegung soll nach ursprünglicher Planung zum 1. Oktober in Kraft treten, mit einer monatelangen Übergangsphase. Kurz vor Toresschluss meldet sich nun eine Allianz aus Autobauern und Versorgern, darunter BMW, Ford, die VW-Tochter Elli, Eon, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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