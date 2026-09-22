Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat im August etwas weniger Gästeübernachtungen verzeichnet. Besonders aus Asien kamen deutlich weniger Gäste, doch auch die inländische Nachfrage ging zurück. Die Zahl der Logiernächte sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,9 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) anhand einer zweiten Schätzung am Dienstag meldete. Dabei ging die Nachfrage der ausländischen Gäste um 2,6 Prozent zurück. Bei den Gästen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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