Berlin - Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, will nicht erneut für das Amt kandidieren.
Das werde er übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Dienstag beim ersten Fraktionstreffen nach der Wahl mitteilen. Saleh steht seit 15 Jahren an der Spitze der Fraktion im Abgeordnetenhaus.
Nach dem schwachen Abschneiden bei der Berlin-Wahl am Sonntag war der Ruf nach personellen Konsequenzen in der SPD lauter geworden. Die Berliner SPD hatte mit 12,1 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei einer Abgeordnetenhauswahl erzielt. Wahlsieger wurde die Linke mit 25,7 Prozent vor der CDU mit 18,8 Prozent, der AfD mit 16,3 und den Grünen mit 14,3 Prozent.
Das werde er übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Dienstag beim ersten Fraktionstreffen nach der Wahl mitteilen. Saleh steht seit 15 Jahren an der Spitze der Fraktion im Abgeordnetenhaus.
Nach dem schwachen Abschneiden bei der Berlin-Wahl am Sonntag war der Ruf nach personellen Konsequenzen in der SPD lauter geworden. Die Berliner SPD hatte mit 12,1 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei einer Abgeordnetenhauswahl erzielt. Wahlsieger wurde die Linke mit 25,7 Prozent vor der CDU mit 18,8 Prozent, der AfD mit 16,3 und den Grünen mit 14,3 Prozent.
© 2026 dts Nachrichtenagentur