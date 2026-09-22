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BIRKENSTOCK SETZT EXPANSION IN KALIFORNIEN MIT NEUEM STORE IN MALIBU FORT



22.09.2026 / 16:05 CET/CEST

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MALIBU, Calif., 22. September 2026 /PRNewswire/ -- BIRKENSTOCK Americas hat die Eröffnung eines neuen Stores in Malibu bekannt gegeben. Die Stadt am Pazifik gehört zu den berühmtesten Orten Südkaliforniens und erfreut sich nicht nur bei Prominenten und Filmstars großer Beliebtheit. Den Küstenstreifen mit seinen malerischen Sandstränden, den zahlreichen Wanderwegen und einer lebendigen Kulturszene prägt ein aktiver, bewusster Lifestyle - ein perfekter Standort für BIRKENSTOCK. Der Store befindet sich in Cross Creek Ranch, einem neuen Stadtquartier mit Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten im Herzen von Malibu. Traditionelle Architektur, Grünflächen und charmante Sitzmöglichkeiten im Freien prägen diesen Rückzugsort mit seinen exklusiven Geschäften und Restaurants. Mit einem reichhaltigen Produktangebot für Damen, Herren und Kinder erweckt der neue Store die Markenmission vom naturgewollten Gehen zum Leben. Neben den ikonischen BIRKENSTOCK Sandalen und Clogs findet sich eine Auswahl an Sneakern, Schuhen und Stiefeln. Ebenfalls erhältlich sind die Fuß- und Körperpflege-Produkte von BIRKENSTOCK Care Essentials, einschließlich der neuen pflanzenbasierten Nagellacke. Die Inneneinrichtung bringt die Retail-Designsprache von BIRKENSTOCK mit lokalen Referenzen in Einklang. Typische Materialien aus der BIRKENSTOCK Produktwelt - wie Kork und Leder - prägen das warme, einladende Interieur und spiegeln zugleich die Tradition und Handwerkskunst der Marke wider. Gleichzeitig soll das Interieur auch den Standort Malibu angemessen repräsentieren. Dazu beauftragte BIRKENSTOCK den US-amerikanischen Künstler und Modedesigner Rogan Gregory mit einer großen bildhauerischen Arbeit für die Inszenierung im Store. Gregory, dessen Werk für seine von der Natur inspirierten abstrakten Formen bekannt ist, lebt und arbeitet in Malibu und lässt dessen Landschaft in sein kreatives Schaffen einfließen. Seine abstrakte biomorphe Skulptur "Fertility Form 2025" aus Gips mit einer Bronze-Patina tritt in einen natürlichen Dialog mit den charakteristischen Materialien und ergonomischen Formen der BIRKENSTOCK Designsprache und verkörpert zugleich die Perspektive eines lokalen Künstlers. "Seit Jahrzehnten hat BIRKENSTOCK in Malibu eine treue Fangemeinde. Deshalb war es nur ein natürlicher Schritt, hier einen Store zu eröffnen. Wichtig war jedoch, den passenden Standort zu finden. Der wohldurchdachte Ansatz an Design, Landschaft und Community von Cross Creek Ranch verkörpert viele der Werte, für die wir als Marke stehen. Es ist der perfekte Ort, um das unverwechselbare Einkaufserlebnis von BIRKENSTOCK zum Leben zu erwecken, und wir freuen uns darauf, die Menschen aus Malibu bei uns im Store zu begrüßen und unsere Beziehung zu ihnen zu vertiefen." - David Kahan, President von BIRKENSTOCK Americas Mit dem neuen Store in Malibu eröffnet BIRKENSTOCK bereits seinen 24. Retail-Standort in den USA - und das im Jubiläumsjahr 2026, in dem der BOSTON Clog seinen 50. Geburtstag feiert. BIRKENSTOCK Malibu befindet sich im Stadtquartier Cross Creek Ranch, 23465 Civic Center Way, Suite #850, und hat montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. INFORMATIONEN FÜR PRESSEVERTRETER Store-Bilder: Zum Download BIRKENSTOCK Malibu

Cross Creek Ranch

23465 Civic Center Way

Suite #850 Öffnungszeiten: Montag- Samstag, 11 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr ÜBER BIRKENSTOCK BIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist - dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose "Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt. Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK überzeugt, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreibt die Gruppe eine vertikal integrierte Fertigung und produziert alle Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montiert BIRKENSTOCK über 95 % der Produkte in Deutschland und bezieht über 90 % der Materialien und Komponenten aus Europa. Die Rohstoffe werden nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche verarbeitet. Für die Materialprüfung verfügt das Unternehmen über hochmoderne wissenschaftliche Labore. Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Südkorea, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Dubai, Singapur, Indien, China und Australien. Weitere Informationen finden Sie auf www.birkenstock-group.com

Unseren Onlineshop finden Sie unter www.birkenstock.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/birkenstock-setzt-expansion-in-kalifornien-mit-neuem-store-in-malibu-fort-302886269.html



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