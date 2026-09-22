Von Storm Uru und Clare Pleydell-Bouverie, Co-Leiter des Liontrust Global Innovation Teams Anlageklassen werden nicht entdeckt, sondern geschaffen. Hypotheken gab es bereits seit Jahrhunderten, bevor sie in den 1970er-Jahren verbrieft wurden. Kredite an hoch verschuldete Unternehmen galten unter Bankern als wenig attraktiv, bis sich dafür in den 1980er-Jahren die Bezeichnung High Yield etablierte. Und Kredite ausserhalb des Bankensystems waren lange ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab