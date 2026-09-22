Zürich - Daniel Hendel, aktuell Geschäftsführer bei ImmoScout24 Deutschland, tritt per 1. Februar 2027 die Nachfolge von Martin Waeber als Managing Director Real Estate an. Martin Waeber hat sich entschieden, seine operative Führungsfunktion zu beenden und sich auf nicht-geschäftsführende Verwaltungsrats- und Beratungsfunktionen zu konzentrieren. In dieser Rolle wird er der SMG Real Estate weiterhin unterstützend zur Seite stehen. Gleichzeitig hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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