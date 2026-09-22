Spangdahlem - Ein Militärflugzeug ist am Dienstag auf dem Gelände der US-Airbase Spangdahlem in der rheinland-pfälzischen Eifel abgestürzt. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm teilte mit, dass dabei nach ersten Erkenntnissen eine Person verletzt wurde. Die Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei wurden inzwischen beendet.
Anwohner berichteten dem SWR zufolge von einer großen Rauchsäule und Sirenengeheul. Der mutmaßliche Unglücksort soll sich in der Verlängerung der Startbahn auf Höhe des Golfplatzes befinden. Deutsche Einsatzkräfte aus den Kreisen Bernkastel-Wittlich und Bitburg-Prüm wurden alarmiert.
Dem SWR zufolge sollen am Nachmittag zwei Maschinen gestartet sein, von denen eine abgestürzt sei. Der Pilot habe offenbar den Schleudersitz betätigt und die Maschine verlassen können. Die genauen Details des Vorfalls waren zunächst noch unklar.
Anwohner berichteten dem SWR zufolge von einer großen Rauchsäule und Sirenengeheul. Der mutmaßliche Unglücksort soll sich in der Verlängerung der Startbahn auf Höhe des Golfplatzes befinden. Deutsche Einsatzkräfte aus den Kreisen Bernkastel-Wittlich und Bitburg-Prüm wurden alarmiert.
Dem SWR zufolge sollen am Nachmittag zwei Maschinen gestartet sein, von denen eine abgestürzt sei. Der Pilot habe offenbar den Schleudersitz betätigt und die Maschine verlassen können. Die genauen Details des Vorfalls waren zunächst noch unklar.
© 2026 dts Nachrichtenagentur